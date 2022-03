Querétaro: Hernán Cristante negó ser incitador de violencia en juego ante Atlas

Tras la pelea generalizada en el Estadio La Corregidora en el juego entre Querétaro y Atlas salieron a la luz varios videos de aficionados sobre lo ocurrido dentro y fuera del terreno de juego. En uno de ellos se puede apreciar a Hernán Cristante supuestamente incitando a la violencia al decirle a un aficionados de los Gallos Blancos que: 'Vamos a desalojar la cancha. Vamos, afuera los reventamos no pasa nada ¡Afuera! ¡Afuera!'.

Pero fue el propio entrenador de los queretanos el que dio su versión de los hechos en los que se le señaló como provocador.

"La barra brava seguía alentando y ahí estaba, para mí todo era confuso. Vi a un chico que no pasaba de los 20 años y le estaban pegando, Washington (Aguerre) estaba con más gente y yo me quise acercar, pero se metió mucha gente y alguien se le tira encima para que no le pegaran más y agarré a tres chicos de Querétaro y les digo ‘sáquenlo de ahí porque lo van a matar’, lo sacan, fue a uno de los que empezamos a llevar hacia el túnel.

Se escucha a Hernán Cristante, técnico de Querétaro, decir "[...] suspender la cancha. Vamos a desalojar la cancha. Vamos, afuera los reventamos no pasa nada ¡Afuera! ¡Afuera!" No sabemos exactamente a qué se refiere, pero da para pensar mal.

pic.twitter.com/hheyzXvNbb — Edu Torres (@edutorresr) March 7, 2022

"Cuando yo estoy llevando a estos chicos hacia el túnel, gente de Querétaro que no conozco, al menos estaban con la playera y me decían ‘es que me pegaron, hay que reventarlos’, y se querían meter al túnel y como habíamos metido gente al túnel, dije: ‘si se meten al túnel va a ver una tragedia’. Al tratar de evitar que esto pasara a mayores, decidí llevarlos hacia el otro lado y les dije: ‘sí, quédense tranquilos’ y me seguían insistiendo, ya me partieron el labio, me hacían señas y eso está en el video, y me dicen: ‘hay a reventarlos’ y yo: ‘sí, sí, los reventamos afuera, no te preocupes'", aseguró Cristante en conferencia de prensa.

El exportero reveló cómo fue que vivió los minutos inicial de la pelea que se generalizó en la tribuna y saltó a la cancha de La Corregidora.

"De repente se veía un par de células a un costado de la tribuna de Querétaro, de un lado un pequeño conato, de otro lado otro (conato) y gente de Atlas que estaba alentando se empezaron a ir para el costado. Yo trato de decirle algo (al juez) de línea, me fui con el cuarto árbitro y de repente ya había una invasión de cancha, había gente bajando, miré hacia arriba porque estaban mis hijas y vi un grupito pequeño corriendo, nunca vi una multitud moviéndose hasta que empezó a entrar la gente de… la mayor parte de gente era del Atlas, pero también venía gente de Querétaro", dijo.

Además, Cristante mencionó que "si soy merecedor de un castigo, de críticas, de lo que sea, pueden hacerlo, lo único que hice fue tratar de minimizar la situación”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUERÉTARO: HERNÁN CRISTANTE ASEGURÓ QUE PLANTEL DE GALLOS HA RECIBIDO AMENAZAS DE MUERTE