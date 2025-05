Guido Pizarro es contundente: "No hay duda de que es penal”

El estratega de Tigres, Guido Pizarro, no se guardó nada en conferencia de prensa y asumió la responsabilidad de no pasar a la final de Concachampions tras perder ante Cruz Azul.

“El equipo jugó mejor que el equipo rival, de principio a fin nosotros fuimos mejores, generamos situaciones, por como lo afrontaron los jugadores siempre con orgullo, teníamos mucha ilusión de avanzar, de llevarles a nuestra gente una nueva Final, fuimos mejores que el rival y seguramente la semana que viene tendemos revancha”, señaló técnico.

Cruz Azul derrotó a Tigres | IMAGO 7

Guido Pizarro se va triste tras la derrota ante Cruz Azul

Por su parte, también, argumentó que se va triste por no poder llegar a la final. Ya que la afición ha sido fundamental para el equipo. “De principio a fin fuimos superiores, contra un gran rival que tiene merecido estar en al final también, me voy con la desilusión de no poder estar en la final”, dijo.

El arbitraje fue criticado y cuestionado en el juego de Cruz Azul ante Tigres | IMAGO 7

Pizarro cuestionó el arbitraje

A su vez, mencionó que hubo varias jugadas apretadas, y una de ellas fue un posible penal, en la jugada de Jesús Orozco Chiquete ante Joaquim.

“A mí no me gusta hablar del arbitraje, sí son varios penales que no nos cobran. Son otras personas las que tienen de hablar de eso, para mí no hay duda de que es penal”, declaró.

Pizarro habló sobre lo ocurrido ante Cruz Azul | IMAGO 7