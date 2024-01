Iván Alonso rompe el silencio tras pelea con 'Piojo' Herrera: 'No dejaré que me falten al respeto'

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera, director técnico de Tijuana, tuvieron una discusión muy fuerte en el Estadio Ciudad de los Deportes este 30 de enero por la noche tras la victoria de La Máquina sobre Xolos, y el directivo de La Noria ya salió a dar las primeras declaraciones sobre lo sucedido.

Los hechos se dieron después de la conferencia del 'Piojo' Herrera, cuando Alonso se lo encontró en uno de los pasillos del recinto. El uruguayo comenzó a reclamarle al mexicano por las declaraciones que hizo en Caliente TV, donde señaló que Iván 'engañaba a directivos', acto que 'calentó' los ánimos de Alonso y por eso fue a recriminarle de manera intensa.

Tras los hechos, y los videos que se hicieron virales en redes de inmediato, Iván Alonso rompió el silencio donde señaló que no pasaba nada mayor que una simple discusión, y aseguró que no permitirá que no hablan mal ni de él ni del técnico o de alguien que esté en La Máquina bajo su gestión.

"No pasa nada, lo que sí, es que no voy a dejar que me falten al respeto, ni a mí, ni al entrenador, ni a nadie de acá, del equipo”, fueron las declaraciones de Alonso, quien aún sonaba exaltado por el momento tenso que vivó, pues se vivieron insultos que casi provocan golpes, como el “enano de mierda", que lanzó Mathías Cardacio, director de futbol de Cruz Azul.

