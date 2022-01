Adrián Aldrete: 'Cruz Azul es una institución complicada por la presión'

Con más de cinco años portando la camiseta celeste, Adrián Aldrete sabe la exigencia y la presión que representa estar en un equipo como Cruz Azul, en el cual cada jugador escribe su historia dentro del club.

"Lo que yo siento es que sí es una institución complicada por el tema de la presión, por el tema de que siempre tiene que estar en los primeros lugares, es una vitrina muy importante y en lo personal como jugador me gusta esta presión que se vive en Cruz Azul porque no te puedes relajar, constantemente tienes que estar trabajando no solo en futbolístico en lo mental incluso para poder dar la talla en una institución como Cruz Azul", comentó el defensa en conferencia de prensa.

Por otra parte, La Máquina arrancó el Clausura 2022 con plantel incompleto pues entre jugadores lesionados y contagiados por Covid 19, Aldrete aseguró que el equipo está comprometido en disputar de la mejor manera el torneo, luego de haber iniciado con una victoria.

"Tenemos que ir paso a paso es una realidad. Es un equipo renovado hay muchas altas por lo cual significa que todos tienen que acoplarse al nuevo equipo, compañeros, nueva formación, es un proceso que no es fácil. Cuando hay victorias que te respaldan se cree más rápido en el en el proyecto y el empezar con una victoria para nosotros es muy importante", comentó.

Finalmente, respecto a los fichajes que realizó Cruz Azul durante el mercado de invierno con jugadores que eran titulares e incluso piezas clave en su equipo anterior, el defensa celeste aseguró que se vienen muchos cambios en el equipo por la forma en la que Juan Reynoso reforzó su plantilla.

"La presión yo creo que va a ser constante y siempre se habla de lo mismo al inicio de cada torneo por la obligación que tiene Cruz Azul. Yo creo que también esa obligación la hemos adaptado bastante bien y la hemos sabido llevar y canalizar de la mejor manera. Ya obtuvimos un título que nos ayudó muchísimo en ese aspecto y sabemos que podemos volver a hacerlo siempre y cuando hagamos las cosas bien", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL LEVANTÓ 'VETO' A BARRA SANGRE AZUL; OCUPARÁN CABECERA BAJA DEL ESTADIO AZTECA