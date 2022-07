Aguirre ante posible salida de Chaquito: 'No me pone contento, es un jugador importantísimo'

Diego Aguirre cree que Cruz Azul debió llevarse la victoria ante Puebla debido al desempeño que mostró su equipo en el segundo tiempo. Además, el estratega se mostró dolido por la posible salida de Santiago Giménez.

"En el primer tiempo tuvimos muchas dificultades y recibimos dos goles y por momentos fuimos superados. Después hicimos algunas variantes y cambios tácticos que creo yo que funcionaron, el equipo fue otro y merecidos ganar el partido por lo que se vio en el segundo tiempo", comentó el estratega.

Con este resultado, la Máquina suma cuatro unidades de 12 posibles. Además de que los Celestes acumulan tres fechas sin conocer la victoria. "Tenemos que agarrarnos de las cosas positivas, el martes tenemos otro partidos y tenemos que prepararnos y los triunfos van a allegar, tenemos que estar tranquilos y confiar en el trabajo que estamos haciendo", señaló Aguirre.

El entrenador uruguayo no pudo ocultar que le dolería perder a Giménez, ya que está siendo una pieza clave en el ataque de Cruz Azul: "Vamos a ver si se concreta (la salida de Santiago Giménez a Europa) y tendremos que trabajar en soluciones. Vamos a esperar un poco si Santi se va. Obviamente que no me pone contento porque es un jugador hoy importantísimo para el equipo, se lo ha ganado a base de goles y de trabajo, es el referente en el ataque".

A pesar de que está noticia no será favorable para el planteamiento que ya tenía Diego Aguirre para temporada, el estratega mencionó que fue un placer poder trabajar con él: " He tenido bastantes conversaciones con Santi. La verdad que desde los primeros días que llegamos ha sido una apuesta importante por parte nuestra, por parte del club, para encontrar al nueve que necesitábamos. Ha sido un placer trabajar con él. Le metió mucho, se entregó, creyó en el trabajo y me pone muy contento poderlo haber ayudado con mi cuerpo técnico".

