Alonso Escoboza tras marcar con Cruz Azul: "Se me dio un gol que le ayuda mucho al equipo"

Alonso Escoboza casi rompe en llanto al hablar tras marcar el gol con el que Cruz Azul le ganó a los Pumas.

El mediocampista estaba sentimental, pues cree que le han dado pocas oportunidades y afortunadamente pudo responder con una anotación. Como celeste ha disputado 13 partidos, 10 el torneo anterior y 3 en el actual.

"La verdad para mí es algo muy importante porque lo había estado buscando. Me da un poco de sentimiento porque uno trabaja al día a día, busca las oportunidades y que no le lleguen, uno al final se desespera. Gracias a Dios se me dio un gol que le ayuda mucho al equipo", contó a la prensa.

Trata de dar lo mejor de sí mismo, lo pongan a jugar o no: "Nosotros nos tenemos que preparar al 100. Cuando no te llega la oportunidad, puedes caer en la desesperación. Tenemos que estar listos, somos profesionales", añadió.

"Uno se prepara para aportar al equipo, pero hay veces que no se te dan las cosas. Nosotros estamos al pie del cañón, aunque luego la gente nos está tirando con todo", agregó.

Alonso Escoboza deja su futuro en manos de la directiva, pues su contrato con Cruz Azul terminara en junio de este año y no han hablado sobre una renovación.

"Ahorita no se ha tocado ese tema, ya dependerá de ellos. Yo me brindo al equipo. Lo que ellos decidan va a ser tomado de la mejor manera. Se vienen partidos muy importantes", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL VS PUMAS: ESTADIO AZTECA NO LUCIÓ CON GRADAS LLENAS PARA EL JUEGO