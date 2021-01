Álvaro Dávila: 'Quiero regresar a Cruz Azul a los grandes triunfos y hablar de campeonatos'

Casi al final de su primer día como Presidente Ejecutivo de Cruz Azul, Álvaro Dávila ya se había formado un objetivo claro para su etapa al frente de La Máquina: “La prioridad, los recursos y los esfuerzos deben estar encausados a muy pronto dar la satisfacción y los campeonatos que se merece esa afición tan leal y paciente”, revela en entrevista con RÉCORD.

El ex presidente del Morelia estaba alejado del futbol desde finales de 2019. Comenzó charlas con el nuevo consejo de la Cooperativa celeste hace unos meses y ayer se hizo oficial su llegada al timón azul.

“Tenía la mente en el retiro del futbol, había cumplido un ciclo, pero la verdad es que si ya fuiste vacunado por el futbol, a la menor provocación regresas, y sobre todo si la provocación viene de un club de este tamaño, no lo puedes dejar pasar”, se sincera Dávila Alanís. “Que sea Cruz Azul es lo que hace motivarme y animarme a un reto de este tamaño”.

“Lo dimensiono. Es un gigante, es una institución inmensa”, reconoce, y establece los objetivos que se traza al comando de La Máquina. “Los divido, pero hay uno fundamental, porque sin ese no existe lo demás, que es lo que me encantaría desarrollar, pero si no le damos triunfos importantes a la afición, aquí no pasa nada.

“Entonces, mi objetivo principal es regresar a los grandes triunfos, quiero hablar de campeonatos. Que no ofrezco que sean en este mismo campeonato, que puede ser, pero no quiero marcar un tiempo de compromiso, porque sería demagogia. Partiendo de buenos resultados deportivos, quiero tener orden en la estructura financiera, como de inversiones y control del gasto, que ha estado exagerado. Es poner orden ahí, habrá la gente adecuada para controlarlo.

“Y desarrollar proyectos sociales y deportivos: inversión en estructura de fuerzas básicas, crecer la marca y nombre de Cruz Azul en todo el país, bajo un concepto de escuelas y filiales, y en el extranjero, presencia en Estados Unidos, en países de Sudamérica. Son proyectos a mediano y largo plazo. Una estructura más grande, el desarrollo de menores no puede estar sólo en La Noria, en un área distinta, a la altura de grandes equipos”, anticipa Dávila.

Sobre trabajar con Jaime Ordiales es claro: “Es capaz, vamos a trabajar muy bien, lo conozco de hace mucho tiempo. Se lo decía en la mañana: si estas convencido de una decisión, te voy a apoyar, pero convénceme también a mí”.

Dávila trabajará con reporte directo a los nuevos presidentes del consejo de la Cooperativa, Víctor Velázquez y Antonio Marín, y confía en poder trabajar con independencia al mando del equipo: “En principio, es total. Habrá que ver en la práctica. Me han dado su apoyo y confianza y hay que demostrarlo con hechos”.

El nuevo dirigente de La Máquina tiene un claro deseo para el año que recién inicia: “Antes de que me confirmaran en esto, cuando hablábamos y con esta Liguilla, no me quito de la cabeza a la afición quiero darles satisfacciones y alegrías. Lo que han pasado no es justo, aunque no es hablar de eso, no es creíble. Quiero darles un equipo que juegue bien al futbol, que los haga sentir orgullosos y por supuesto, ser campeones, ese es mi gran deseo de este 2021”.