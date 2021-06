Álvaro Dávila: 'Yo creo que nos sacamos la lotería todos'

Una pieza clave en la consolidación del título de Cruz Azul fue Álvaro Dávila, presidente de la institución, que tomó la decisión de poner a Juan Reynoso en el banquillo después de la salida de Robert Dante Siboldi; sin embargo, el propio directivo manifestó que el logro fue una serie de decisiones enfocadas en un mismo proyecto.

"Yo creo que nos sacamos la lotería todos. Cada quien y su cachito. Si Reynoso se sacó la lotería, también el club se sacó la lotería trayéndolo a él y yo me saqué la lotería que me hayan invitado a este proyecto y los jugadores porque se pudo conjuntar todo el proyecto. No se trata que alguien sea más especial que otro, todos tienen mérito", declaró en entrevista para La Octava Sports.

"Miedo no tuve, mis dudas era que me dejarán tomar decisiones y que pudiera integrarme en un grupo, que venía golpeado por de una manera decirlo, con los ánimos bajos, cargando con un suceso muy desagradable que pasó en la semifinal del torneo", añadió.

Sobre la continuidad del estratega peruano en el equipo, Dávila confirmó que se reunirán en breve para confirmar el proyecto se mantiene por más tiempo.

"Vamos a platicar esta semana con su representante. Para mí también fue sorpresa que luego ya tenía representante, al principio no, pero bueno, esto es el fútbol y así se manejan las cosas. Espero que vamos a poder reestructurar el convenio que se tenía originalmente", finalizó el presidente del club.

