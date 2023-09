Amaury Morales: 'Hay que seguir trabajando para estar en Europa como Santi Giménez'

Amaury Morales, canterano de Cruz Azul, quien debutó en el máximo circuito con la camiseta celeste la jornada pasada, habló sobre sus objetivos y lo que representa la institución cementera.

“Demasiado orgulloso de estar en esta cantera, siempre he estado aquí, me siento arropado aquí. Hay que seguir trabajando día con día para estar en Selección Mexicana o en Europa como Santiago Giménez”, dijo Amaury Morales en conferencia de prensa.

Amaury se formó en las Fuerzas Básicas de La Máquina desde los 13 años, ahora con casi la mayoría de edad sabe la importancia de portar la camiseta de Cruz Azul, pues declaró que es un equipo que te exige mucho y si no estás a la altura es difícil sobresalir.

“Creo que ese sacrifico día con día es importante, tanto individual como colectivo, el equipo tiene que mejorar, debemos seguir trabajando día con día, el esfuerzo no es nada negociable, debemos estar siempre al máximo, es un equipo que te exige mucho. Si no estás a la altura, no sobresales”, argumentó.

Por otra parte, el canterano celeste compartió la alegría que sintió al debutar en el máximo circuito; sin embargo, sabe que debe dar el extra para seguir sumando minutos con el primer equipo.

“No hay palabras para describirlo, desde el primer momento que empecé a entrenar con ellos, es algo valioso, pero no basta con eso, sabes, que hay que dar un extra como chavo, tengo que dar aún más”, finalizó.

