Ángel Romero: 'No le dije que no a Boca, le dije que sí a Cruz Azul'

Ángel Romero se encuentra ya en camino a México para firmar como agente libre con Cruz Azul. En su salida del aeropuerto, el volante fue cuestionado sobre su decisión de firmar por la Máquina sobre Boca Juniors, hecho por el que fue criticado en redes, asegurando que no se trató de rechazar al histórico gigante argentino, sino de un "sí" a un equipo cementero que presentó un interés formal en sus servicios.

"(Quiero) agradecerle al hincha (de Boca), en las redes, en los mensajes que me mandaban sentía el cariño y las ganas de que esté en Argentina pero no se dio. Jamás le dije que no a Boca sino que le dije que sí a Cruz Azul, es lectura comprensiva. No llegó ninguna propuesta oficial del club así que esperé hasta lo último y el club mexicano vino con la propuesta oficial y hoy estamos viajando para México", indicó el paraguayo en entrevista con Pelota Tata.

"Con Román no (habló) pero sí con la gente de Boca, estuvimos en contacto con ellos pero solamente preguntando la situación y queriendo contar conmigo, pero más que eso no pasó así que ahora estoy preparado para ir a México, a Cruz Azul y contento por este nuevo paso", comentó.

Además, Romero aseguró que tomó referencias de sus compatriotas en la Máquina y estos mismos "facilitaron el contacto" para que en cuestión de días se diera el acuerdo.

