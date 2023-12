Anselmi en su llegada a México: "Me fue muy difícil decirle no a Cruz Azul"

Llegó a CDMX el nuevo timonel de La Máquina. Martín Anselmi es el elegido por Iván Alonso para tomar el banquillo celeste, el argentino fue claro en sus declaraciones, viene a construir a un equipo competitivo.

“En la vida no sé si hay imposibles, desde el primer minuto en conjunto con Iván Alonso nos alineamos en el proyecto, en este cambio de transformación en construir un equipo competitivo, haciendo chiquito, pero pensado en grande, me fue muy difícil decirle que no al Cruz Azul por su historia del club y por la afición con la cual empatizo bastante”, mencionó el nuevo DT de Cruz Azul.

Al ser cuestionado sobre los refuerzos para el Clausura 2024, prefirió no hablar del tema para no complicar las negociaciones.

“Hemos estado trabajando en el armado del equipo, quiero ser cauteloso con el tema porque hay un mercado de fichajes abierto y todo lo que yo diga puede complicar las negociaciones”, argumentó.

¡EL NUEVO TÉCNICO DE CRUZ AZUL! Llegó a la CDMX Martín Anselmi, el técnico argentino es el elegido para ser el nuevo estratega de Cruz Azul, comienza su nueva aventura en México. Viene de salir subcampeón con el Independiente del Valle. @ilianyAparicio pic.twitter.com/ZMUqSOhcLx — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 18, 2023

Además, describió la idea futbolística que espera reflejar en el equipo cementero, incluso mencionó que se vio reflejado en su exequipo de Independiente del Valle.

“Un poco de nuestro modelo de juego se vio reflejado en Independiente del Valle, nos gusta pensar en el arco rival, queremos ser propositivos, da igual el escenario y el rival, a la hora de tener el balón recuperarlo lo más rápido posible y ahí provocar el error del rival, mencionó”, finalizó.

