Carlos Hermosillo: 'Ahora todos se quieren ir de Cruz Azul; la nueva directiva, nefasta'

Luis Romo podría sumarse a Orbelín Pineda y Roberto Alvarado como las bajas cementeras para el Clausura 2022.

Ante la 'fuga de talento' Carlos Hermosillo, referente celeste, arremetió en contra de la nueva dirigencia cementera, asegurando que los jugadores no quieren llegar más a la Máquina debido a las cabezas del nuevo proyecto azul.

"Ya lo veía venir, la salida de Romo si se da, sería un gran error, jugador todo terreno crack, otra que se viene la salida de el Cabecita que no está conforme, Es increíble antes todos querían llegar a Cruz Azul y ahora todos se quieren ir, nueva directiva nefasta, no tiene idea", lanzó el exdelantero mediante sus redes sociales.

Ya lo veía venir, la salida de Romo si se da, sería un gran error, jugador todo terreno crack, otra que se viene la salida de el cabecita que no está conforme, Es increíble antes todos querían llegar a Cruz Azul y ahora todos se quieren ir, nueva directiva nefasta, no tiene idea. — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) December 28, 2021

Fuentes cercanas a Luis Romo revelaron a RÉCORD que el centrocampista ya ha dado el sí para concretar su fichaje a Rayados; lo que 'detiene' el intercambio con el seleccionado nacional Carlos Rodríguez es la postura negativa que este ha al cambio de club.

A pesar del atractivo sueldo que Cruz Azul le ofreció al joven mediocampista, Rodríguez no está seguro de cambiar de aire dentro del futbol mexicano, pues sabe que el 2022 es año mundialista y sueña con dar el brinco al futbol europeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: CABECITA RODRÍGUEZ ESPERA OFERTA DE ARABIA SAUDITA