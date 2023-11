Carlos Hermosillo y 'Yayo' de la Torre se 'calientan' en pleno programa al hablar de Cruz Azul

El mal momento de Cruz Azul en el Apertura 2023 desató una discusión entre Carlos Hermosillo y Eduardo De la Torre, la cual inició al hablar de Ricardo 'Tuca' Ferretti y terminó con ambos exelementos de La Máquina remarcándose los errores que han tenido en el pasado.

En el programa de Fox Sports, 'La Última Palabra', los dos exfutbolistas se enfrascaron en una discusión, en la cual 'Yayo' señaló que el carácter no es algo que haga falta en un director técnico, pues el 'Tuca', a pesar de su temperamento, no tuvo buenos resultados en La Noria. Ante esto, Hermosillo arremetió contra De La Torre y le exigió que no le faltara el respeto a Ferretti.

Posterior a esto, los dos discutieron sobre si son líderes, lo cual provocó que el el máximo goleador de Cruz Azul le recordara a 'Yayo' sus dos oportunidades en La Máquina, en las cuales no trascendió.

"Si tú eres un líder, salva a Cruz Azul si eres un líder, órale. Tu dijiste que a Cruz Azul se llega preparado, ¿tú estás preparado?", fue lo que dijo De La Torre. "Tú ya tuviste dos oportunidades y no pasó nada. No una, dos oportunidades", le contestó Hermosillo.

Luego de este cruce de palabras, Carlos dijo que ni como entrenador ni como auxiliar, 'Yayo' no trascendió con resultados en La Máquina y Eduardo señaló que ojalá algún día Hermosillo tuviera algún resultado positivo como directivo.

Ante estas declaraciones, el exartillerodijo que al no ser 'lamebotas de nadie' no ha tenido la oportunidad que tanto espera en el Cruz Azul.

"SALVA A CRUZ AZUL SI TÚ ERES TAN LÍDER" Se calentaron los ánimos entre @CHermosillo27 y @YayoDelaTorreM en #LUP "¡TÚ YA TUVISTE DOS OPORTUNIDADES Y NADA!" pic.twitter.com/hBJJex6lxq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 10, 2023

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: BENJAMÍN GIL, MÁNAGER MEXICANO, EN PLÁTICAS CON LOS PADRES DE SAN DIEGO Y CERCA DE HACER HISTORIA