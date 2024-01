Carlos Rotondi salió a respaldar a Iván Alonso y al equipo celeste

El triunfo de Cruz Azul sobre Tijuana fue opacado por la noticia entre Miguel Herrera e Iván Alonso, sin embargo, Carlos Rotondi salió a defender a capa y espada a su técnico y la institución de Cruz Azul.

“Obviamente, todo lo que sea faltarle el respeto a Cruz Azul nos involucra a todos, la verdad no sé qué pasó, yo estaba con un amigo conversando y después me dijeron eso, pero no te puedo dar una opinión porque tampoco sé qué fue lo que pasó”, comentó el delantero de Cruz Azul, Carlos Rotondi

Por otro lado, Rotondi resaltó la racha de victorias que lleva la Máquina en lo que va del Clausura 2024, frente a Mazatlán en la jornada 3 y ahora contra los Xolos de Tijuana en el estadio ‘Ciudad de los Deportes’.

“Esta victoria es importante porque hace mucho no conseguíamos dos seguidas en casa, así que es fundamental para la confianza, pero debemos de seguir trabajando en la contundencia, en mi caso con un poco de bronca por la que fallé”, sentenció el jugador.

Rodolfo Rotondi no ha podido marcar ni asistir en lo que va de este torneo, pero ya se ha ganado la titularidad con Martín Anselmi.

