Cata Domínguez sobre vivir secuelas de Covid-19: 'La experiencia se siente de la ver...'

Luego de que el jugador de Cruz Azul, Julio César Domínguez, abandonó el hospital tras sufrir una fuerte pulmonía a raíz de residuos del virus Sars Cov2, el futbolista cementero señaló que se siente de la 'verg...' vivir la compleja situación del Coronavirus.

En entrevista con ESPN, el zaguero de La Máquina explicó cómo vivió las secuelas de ser portador positivo de Coronavirus.

“Me comentaron los doctores qué fue. Obviamente nosotros no sentimos ningún síntoma por lo atletas que somos, porque hacemos deporte. Pero sí quedó una pequeña infección ahí (por Covid-19) que obviamente como siempre entreno pues no lo siento. Me agarró por las defensas bajas que tuve y me agarró otra bacteria que fue lo que empeoró la infección pulmonar y fue derivado que me dio esto.

Todos los futbolistas, atletas y deportistas tienen que poner atención al precedente marcado en el caso del Cata Dominguez y su situación actual de Salud, que aún siendo asintomático, mes y medio después de su contagio de Covid19 está con una situación delicada en sus pulmones. pic.twitter.com/cvH2lkpeC9 — odin ciani (@odin_ciani) August 11, 2020

“Entonces sí prevenir, porque, no es que quiera decir que me dio a mí ahorita, siendo un deportista pero le puede dar a cualquier persona. Ojalá y no porque la verdad se siente de la ver… perdón pero se siente mal porque uno joven, deportista y sintiendo así, me he dado cuenta de todas las personas que lamentablemente han fallecido”, sentenció.

