Christian Giménez levanta la mano para dirigir a Cruz Azul: "Ojalá se de en algún momento"

Levantó la mano. Ante los malos resultados que ha tenido Cruz Azul en este Apertura 2023, Christian Giménez habló de la posibilidad y deseo de dirigir al equipo cementero.

“Claro que me gustaría dirigirlos, es un equipo que conozco mucho y me capacito día a día para lograrlo. Ojalá se dé en algún momento”, declaró Chaco Giménez en el evento de investidura en el Salón de la Fama.

Además el exjugador celeste no dudó en opinar en la situación que vive el equipo de La Noria, argumentó que son tiempos difíciles, pero que confía en Joaquín Moreno.

“Lo de Cruz Azul es complejo, me tocó ver el partido contra Pumas y me dolió; confío en Joaquín Moreno, pero el torneo avanza y no se ven resultados”, argumentó.

Y es que el cuadro celeste navega en los últimos lugares de la tabla, se posiciona en el lugar 16 con 11 unidades, tras tres victorias, dos empates y siete derrotas. Los cementeros deberán ganar sus cinco partidos restantes para estar en Liguilla.

