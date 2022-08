Chuy Corona sobre su partido con la Sub 20 de Cruz Azul: "Fue cómo volver a debutar"

Después de casi seis meses sin jugar un partido oficial, Jesús Corona reapareció en el Clásico joven de la Sub-20 y a pesar de su longeva y exitosa trayectoria, ‘Chuy’ reconoció que su regreso fue algo similar al momento en que debutó en Primera División .

“Fue algo similar (a debutar), con algo de nerviosismo un día antes por no saber cómo vas a regresar o qué puede pasar después de tanto tiempo inactivo en partidos, pero me sentí muy bien y es una prueba más que me puso el fútbol y la vida misma. No me queda más que seguir valorando a lo que me dedico y soy un agradecido de estar nuevamente a las órdenes del club“, dijo Corona en exclusiva.

Tras haber cumplido sus primeros 90 minutos en poco menos de medio año, el histórico guardameta del futbol mexicano tiene deseos de pelear de manera justa por la titularidad.

“Ese es el objetivo, eso nos va a beneficiar a todos los arqueros que exista esa competencia para exigirnos, pero esté dentro o no del campo mi labor siempre será en beneficio de los compañeros y se lo pedí a Óscar Pérez (jugar en la Sub 20) por el mismo tema de que si en algún momento se me llega a requerir, pues tener ritmo de juego después de todo el tiempo de inactividad. También es algo que me viene bien a mí para adquirir confianza y descartar cualquier mala sensación “, explicó.

Aunque por momentos no sabía si podría regresar a las canchas, el medallista olímpico en Londres 2012 reveló que los consejos del cuerpo médico y del ex jugador de Toluca, Paulo Da Silva fueron vitales para recuperarse.

“Fue complicado, realmente no tenía certeza si podría regresar a jugar por diferentes puntos de vista médicos, pero al final de cuentas han sido importantísimas muchas opiniones que me ayudaron a seguir adelante. Tuve la oportunidad de hablar con el mítico Paulo Da Silva que sigue jugando en Paraguay, la verdad que muy agradecido por sus comentarios, él paso por algo similar y tomé parte de sus consejos y los de servicios médicos de cómo llevar esta recuperación y afortunadamente aquí seguimos“, concluyó.

