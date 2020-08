Conejo Pérez recordó los momentos más importantes de su carrera a 27 años de su debut

Han pasado 27 años desde que el futbol mexicano vio debutar a Óscar Pérez, uno de sus más grandes exponentes de la portería en un partido que sería el preámbulo de una inmaculada carrera que se coronaría con un par de títulos de Liga y la titularidad en igual número de Mundiales.

Con apenas 20 años, el Conejo entraba al campo por primera vez al minuto 18 luego de una lesión de Alberto Guadarrama, en un juego donde su Cruz Azul de toda la vida enfrentaba al Atlas y en el que logró colgar el cero de su portería.

El exguardameta recordó en charla con RÉCORD cuál fue el camino que recorrió para llegar al profesionalismo y cómo fue el momento de su debut como profesional.

“Fue un camino maravilloso, cómo que todo era miel sobre hojuelas. Fue una estancia muy rápida la que tuve en Cruz Azul previo al debut, porque cuando yo llegué a los cuatro meses salí a la banca, estuve prácticamente un año completo en la reserva y al tercer año, si no mal recuerdo, me toca debutar”, recordó.

Enrique Meza fue el técnico que le dio la oportunidad de disputar sus primeros minutos en el máximo circuito, dándole el voto de confianza junto con todas las estrellas que brillaban en La Máquina de 1993.

“El profe Meza es el que me dio el visto bueno para quedarme en la institución. Yo debuto por una lesión de Alberto Guadarrama. Antes de entrar Carlos Hermosillo me da el voto de confianza junto con todos mis compañeros, que me decían que hiciera lo que siempre había hecho en los entrenamientos y eso te da mucha confianza de resolver de la mejor manera y el partido terminó 0-0”, comentó.

Fue el propio Meza quien fungió como su maestro en la portería; fue ganándose poco a poco un lugar en la titularidad del equipo hasta conseguir su primer título de Liga con el conjunto celeste, dejando en el banquillo a dos consagrados como Nicolas Navarro y Jorge Campos.

“Fue un torneo donde a Nicolás Navarro y a mí nos turnan en la puerta y Jorge Campos llegó al final del torneo. Al final, Luis Fernando Tena me da la confianza para yo jugar la liguilla. Me había costado mucho trabajo poder consolidarme y ahí se da esa oportunidad”, destacó

La obtención de la octava estrella para los cementeros fue uno de los mejores momentos de su carrera, aunque también destacó el título de Liga con Pachuca en el ocaso de su carrera.

“Sin duda (el mejor momento) fue haber logrado ser campeón de Liga tanto con Cruz Azul como con Pachuca. Sin duda también los Mundiales y la Libertadores porque son momentos que se te quedan ahí en la memoria”, aseguró.

LOS MEJORES MOMENTOS EN LA CARRERA DEL CONEJO

- Los penaltis detenidos a Figo

Cruz Azul fue invitado a participar en el torneo Teresa Herrera en España donde se enfrentó a Real Madrid. Los Merengues tenían entre sus filas a Luis Figo, quien era el mejor jugador de ese momento y a quien el Conejo le detuvo dos penales, uno en tiempo regular y uno más en tanda. Pérez reconoció que solo trató de adivinar hacia dónde tiraría los penales. “Traté de intuir para donde iba el disparo y tuve la fortuna de adivinarlo y detenerlo”.

- El Mundial de 2010

Javier Aguirre volvía al mando de la Selección como bombero para rescatar la eliminatoria rumbo a Sudáfrica. A pesar de que Ochoa y Corona se perfilaban para ocupar el arco nacional, fue el Conejo quien sorprendió siendo llamado por el Vasco. “Fue sorpresivo, pero yo nunca perdí la esperanza de volver a jugar con la Selección”.

- El 2001, su mejor año

Durante el 2001, el Conejo vivió uno de sus mejores años, llegando a la Final de la Libertadores con Cruz Azul, disputando el torneo Teresa Herrera ante el Real Madrid y ganándose la titularidad de la Selección Nacional bajo el mando de Javier Aguirre; con el Tri llegaría a una Final de Copa América y clasificando a la Copa del Mundo.

- La Copa Libertadores

Durante la Libertadores del 2001, Cruz Azul se metió a tres de las canchas más complicadas de Sudamérica, enfrentado a Rosario Central, River Plate y Boca Juniors, pero fue en el Gigante de Arroyito donde el Conejo sintió una mayor presión. “En Argentina la gente se desborda por sus equipos, la tribuna está muy cerca de la cancha. Yo sentí más presión en Rosario, en Boca no tanto”.

- El Cruz Azul actual

Con un equipo que ilusiona a su afición para levantar el noveno título de Liga, Óscar Pérez encuentra similitudes entre el plantel actual y donde él ganó el más reciente campeonato por la unidad del equipo. “No me gusta comparar, pero lo que sí puedo decir es que hoy hay un gran material humano en el equipo también están muy bien dirigidos se siente un gran ambiente”.