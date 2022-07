Crítica RÉCORD: ¿Por qué comienza a 'fracturarse' la relación de directiva y CT de Cruz Azul?

La falta de refuerzos en Cruz Azul está generando preocupación al interior del equipo. Y es que Jaime Ordiales le ha prometido fichar nuevos jugadores a Diego Aguirre para el Apertura 2022, sin embargo, solo han tenido una incorporación, por lo que el estratega sudamericano empieza a sentir inquietud en el tema, así lo reveló nuestro reportero, Armando Melgar, en el podcast Crítica RÉCORD, el cual puedes escuchar a través del canal de Spotify del diario deportivo más trascendental de México.

"Si a ti te dicen: 'Vas a venir a Cruz Azul, uno de los equipos más grandes del país, que recién acaba de ser Campeón, que te prometen tres refuerzos pero llegaste con un mes de anticipación al torneo, ya jugaste la primera jornada, ya viene la segunda y solamente tienes un refuerzo, evidentemente existe cierto tipo de preocupación, no sé si de enojo pero sí preocupación.

"Se lo preguntaba a Diego Aguirre después del partido en el Volcán y no supo qué responderme. Se puede leer entre líneas muchas cosas, yo sí percibí, a lo mejor hay cierta molestia, cierta incomodidad porque no tenía nada qué decirme, porque no tenía nada arreglado, nada seguro y está preocupado porque no puede cerrar una plantilla y ya jugó contra el Bicampeón, contra uno de los equipos más ricos, que juega el fin de semana contra uno de los que mejor se desempeña en la liga, entonces sí hay incomodidad, de inconformidad por no tener una plantilla armada", comentó Armando Melgar.

BUSCAN CONSOLIDARLO

A pesar del error que tuvo frente a Tigres en la Jornada 1, Sebastián Jurado apunta a ser el guardameta titular de La Máquina. Y es que una de las razones por las cuales saltó al terreno de juego fue debido a que Jesús Corona no se siente al 100 físicamente luego de sufrir una lesión.

"Jurado se ganó esta oportunidad porque fue clave al final del torneo anterior. Pero hay una cosa que es cierta, Jesús Corona, hasta la primera fecha, no estaba al 100 por ciento, él mismo se siente en capacidades reducidas y por eso Jurado está ahí. Pero se va a mantener porque la directiva le dará la oportunidad porque quieren que este joven se consolide de una vez por todas", reveló Armando Melgar, reportero de RÉCORD.

