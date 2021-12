Cruz Azul: A un paso de hacer historia en su primera Final en la categoría Sub 20

La categoría de Cruz Azul Sub 20 disputará su primera Final ante Santos y los juveniles buscarán hacer historia con conquistar su primer título, bajo el mando de Luis Alberto Orozco, quien en su etapa como jugador portó la casaca celeste.

"Estoy muy contento en lo personal porque se rompen esquemas después de tanto tiempo y más en esta categoría. Estoy más contento por los muchachos porque descubren que pueden hacer más cosas de las que creían.

“Es la parte donde intervenimos los técnicos como docentes para enseñarles diferentes cosas para su desarrollo formativo, personal, su vida cotidiana y en lo deportivo", dijo en charla con RÉCORD el entrenador celeste.

Por otra parte, más allá de la metodología técnico-táctico con la que está acostumbrada a trabajar la institución celeste para cumplir sus objetivos, el 'Chuleta' Orozco hizo mención de cuál fue la clave para llevar a su equipo hasta las últimas instancias, tras haber tomado el banquillo apenas en este semestre.

"La disciplina es importante en este club porque aquí tienes que tener disciplina desde los pasillos, en las gradas, en el área de psicología, en el comedor, en todos lados y fue lo primero que propusimos llevar a cabo, tener esa parte en orden porque por consecuencia eso te lleva a la cancha tener un equipo ordenado y es lo que se ha visto en el equipo de Sub 20", indicó.

De este modo, se mantiene la esperanza de un nuevo campeonato en La Noria. Sin embargo, los cementeros se enfrentarán a un equipo experimentado en jugar finales e incluso ganarlas, pues mientras 'La Máquina' buscará su primer título, los Guerreros estarían peleando el quinto.

"Al final son estadísticas. Nosotros lo que queremos es romper esos esquemas tanto en la institución como en la Liga. Nosotros queremos seguir ese camino que se tenía hace muchos años donde salían muchísimos jugadores y creo que vamos por buen camino. Sé que me enfrento con un técnico con experiencia, pero tengo fe en mi grupo que vamos a salir adelante y podemos conseguir el campeonato", concluyó.

COMUNICACIÓN Y APOYO DEL PRIMER EQUIPO CELESTE

Reynoso no solo logró consolidar un buen equipo previo a conquistar el tan anhelado campeonato, sino que además brinda apoyo a los técnicos de las categorías inferiores.

"Desde que llegué me pude comunicar bien con Juan Reynoso y su cuerpo técnico, me abrieron la posibilidad de poder platicar con ellos de cómo estaba el grupo que yo iba a tener a cargo en este momento. De ahí viene la forma de trabajar más tranquilo porque vienen retroalimentaciones constructivas de parte de ellos hacía mí de dónde mejorar, dónde no y todo ese tipo de cosas", declaró para RÉCORD, el 'Chuleta' Orozco.

Cabe mencionar que en varias ocasiones el primer equipo ha estado presente para apoyar a las categorías inferiores en sus respectivos partidos, lo cual es de suma importancia para Orozco contar con el apoyo de sus superiores.

"Me agrada mucho cuando de repente se acerca y le da un comentario a mi jugador, me lo dice a mí también y el que él esté siempre presente durante cada fin de semana sea de local o de visita en los palcos viendo los partidos de la Sub 20 a mí me genera tranquilidad porque los muchachos se dan cuenta que todo el cuerpo técnico del primer equipo viene a verlos y eso facilita también nuestro trabajo", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: CÓRDOVA ES 'IGNORADO' POR AFICIONADOS EN LA ENTRADA DE COAPA