Cruz Azul: Cabecita Rodríguez priorizó a La Máquina para regresar a la Liga MX

El regreso de Jonathan Rodríguez al futbol mexicano para jugar con el América ha causado la furia de la afición cementera que soñaba con repatriar a su último gran ídolo. Sin embargo, el representante del jugador, Edgardo Lasalvia, reveló a RÉCORD que antes de dar el sí a los azulcremas, ‘Cabecita’ priorizó sin éxito la posibilidad de vivir su segunda etapa en Cruz Azul.

“Imagino el revuelo que debió haber causado, pero yo lo que tengo claro es que con Jonathan estábamos trabajando una transferencia para la MLS. Cuando apareció esta posibilidad de América, enseguida me comuniqué con el director técnico, con el cual tengo muy buena relación, gran persona y mejor entrenador como Diego Aguirre y, obviamente, me dijo que ya se había hablado con Jaime Ordiales de este tema (regresar a Cabecita). Hablé con Jaime Ordiales y todo lo que me dijo fue entendible, la situación económica del club y varios temas más por los cuales no podían competir con tal oferta, fue muy claro y muy profesional”, dijo Lasalvia en exclusiva a RÉCORD.

“Intentamos siempre darle la prioridad a Cruz Azul por el cariño y el respeto y los recuerdos que Jona tiene del club donde fue campeón y salió goleador, las palabras y el cariño con la afición es máximo, entonces antes de dar ese paso se le dio la prioridad a Cruz Azul, se entendió su postura y procedí con las negociaciones. Yo nunca llamo a los clubes para ofrecer jugadores de la talla de Jona, me parece que sería una falta de respeto a la trayectoria, entonces por tratarse de venir al América, una institución gigante del futbol mexicano y mundial, y por el cariño y respeto de Jona con la gente de Cruz Azul fue que hice contacto con Diego Aguirre y luego con Jaime Ordiales”, señaló.

En ese mismo tenor, Lasalvia reconoció que el delantero uruguayo se sintió decepcionado al no causar interés en Cruz Azul para su regreso, lo que lo orilló a aceptar la oferta tentadora que lanzaron desde Coapa.

“Fue todo muy rápido, lo noté muy acongojado a la hora que le dije que Cruz Azul se salía de las pretensiones de tenerlo, obviamente se sintió así, pero sabemos que es futbol, que es un deporte y un negocio donde hay mucho en juego, está el futuro de su familia y los clubes saben hasta dónde pueden llegar o no en temas económicos, independientemente de lo que significa Jonathan para la afición. Las decisiones no pasan por nosotros, hicimos lo que sentimos y después de tener la respuesta avanzamos por otra posibilidad”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ¿CÓMO LE FUE AL ÚLTIMO EXTRANJERO 'REPATRIADO' A LA LIGA MX POR LAS ÁGUILAS?