Cruz Azul: Carlos Rodríguez, convertido en el hombre gol desde su llegada a La Máquina

En un mercado simbólico donde los intercambios fueron la operación más recurrente, sin duda alguna Cruz Azul tuvo un partido maestro con la llegada de Carlos Rodríguez.

El mediocampista llegó de los Rayados de Monterrey para vestir una de las camisetas más importantes del futbol mexicano, mientras que Luis Romo se marchó de la Noria y los números avalaron el intercambio.

Actualmente, Carlos Rodríguez acumula tres goles y una asistencia en el Clausura 2022 que lo colocan como el hombre gol y el jugador más influyente en el ataque cementero.

“Tengo más goles y lo he dicho antes, que creo que estoy en una posición que me permite estar un poco más cerca del área, pero además de los goles y las asistencias me sentí muy bien en el equipo, con la apoyo que me dieron; Juan Reynoso nos ha facilitado la adaptación y se ve que los que llegamos estamos disfrutando”, mencionó Rodríguez tras la victoria de Cruz Azul ante Toluca.

En su etapa como jugador de Rayados, 'Charly' Rodríguez era mediocampista, sin embargo, Juan Reynoso había impulsado al seleccionado desde una posición más adelantada y de frente al arco rival.

“Era consciente y sabía que en mi posición tenía que tener más goles, tenía que tener más llegada al área y cómo estaba jugando antes de la posición, solo tenía que desarrollarme ahí”, concluyó.

Cabe señalar que el gran inicio de año con Cruz Azul llevó a Carlos Rodríguez a ocupar un lugar preferencial en la Selección Mexicana que dirige Gerardo Martino, y es uno de los nominados que tiene más fuerza para llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

