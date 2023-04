La directiva del Cruz Azul buscará a un defensa central para el Apertura 2023 y suena el nombre de Carlos Salcedo, quien hace días subió una fotografía con Ricardo Ferretti, lo que hizo que los rumores tomaran más fuerza.

El jugador de FC Juárez tiene contrato por tres años más, aunque no descarta dejar al equipo de la frontera en este verano.

"Al final creo que año tras año es lo que pasa. Cuando se acaba un torneo, siempre vienen esos rumores. Yo estoy a gusto aquí, me han tratado muy bien. Ahorita pienso en el juego de mañana (contra América) y después veremos si nos alcanzó para el Repechaje. Cuando termine el torneo, me sentaré a platicar con Miguel Ángel Garza y con Alejandra de la Vega. También tengo que hablar con mi representante para ver qué ofertas formales hay en la mesa y presentárselas a la gente de Bravos y si no hay ninguna tendré que reportar a la pretemporada acá", contó en entrevista exclusiva con RÉCORD.

El conjunto celeste podría perder a dos de sus pilares en la defensa, pues están por terminar los contratos de Julio César Domínguez y Ramiro Funes Mori, a quien ya contactaron para que regrese al River Plate.

El 'Titán' tiene una buena relación con el 'Tuca', recordando que primero coincidieron en Tigres y después en FC Juárez.

Carlos Salcedo explicó que subió la foto con Ricardo Ferretti solo porque le tiene un gran cariño, no para 'coquetear' con Cruz Azul, aunque tampoco negó la posibilidad de llegar a La Noria.

"Después puse la foto con Niko Kovac. Iba a subir una con Matías Almeyda, pero iba a desatar los rumores de que iba a regresar a Chivas. Creo que al final tenemos que esperar a ver qué hay formalmente sobre la mesa", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TITÁN SALCEDO 'LANZA GUIÑO' AL TUCA FERRETTI: ¿SE ACERCA LLEGADA A CRUZ AZUL?