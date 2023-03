Cruz Azul se convirtió en una verbena de contrataciones, con compras y ventas al por mayor, con refuerzos que no rendían y salidas inexplicables. Pero se acabó con la actual directiva y ahora con Ricardo Ferretti, el Conejo espera su análisis de final de torneo para hablar de altas y bajas.

“Siempre habrá áreas de oportunidad para mejorar; el equipo va bien en lo táctico y el estilo que pretende el Tuca, lo han ido asimilando de lo mejor. Pueden faltar jugadores que nos den un plus, pero cuando se empieza a conjugar todo, que salgan de lesiones o que físicamente ya estén, vamos a mejorar.

“Buscaremos optimizar, tienes que arropar a la gente que llegue, que nos fortalezca, pero eso lo iremos viendo hasta la recta final del torneo. Hoy analizamos opciones, pero Ricardo quiere sacar buenas conclusiones de todo lo que hay para saber cómo reforzar. Hasta el final veremos”, anticipa el Conejo.

Sobre la delantera, el director deportivo reconoce que Ferretti ha sabido rotar para encontrar rendimiento y asegura que Luis Suárez estuvo cerca de arribar a La Máquina.

“Al final (Suárez) decidió irse a Brasil, me dijo que fue por la familia, por la cercanía con su país; lamentablemente no lo pudimos tener, pero por un momento dijimos que sería genial. Sí, estuvo cerca, al final lo valoró, decidió allá y no podíamos hacer mucho.

“Hoy están compitiendo bastante bien en la delantera, con diferentes características cada uno, Tuca ha puesto a uno y a otro: Iván (Morales) bajó de peso, está entrenando muy bien, a Lotti también, a Carneiro y Michael (Estrada), así que la pelea está ahí; Ferretti decide quién va y que se sigan brindando para tener un gran cierre”, explica.

Sobre el rumor de una negociación por Ignacio Dinenno, el Conejo aclara: “Es un muy buen delantero, que se ha arraigado con Pumas, es importante, pero hoy no hay existido ningún acercamiento”.

