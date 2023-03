Ricardo Ferretti sobre las posibilidades de Cruz Azul: "Si seguimos sumando estaremos en la Liguilla"

Directo a la Liguilla, el objetivo de Cruz Azul. Ricardo Ferretti argumentó que desde su llegada al banquillo celeste buscaba meter al equipo a Repechaje, hoy en día el panorama es distinto, pues al tener un duelo pendiente contra Querétaro estarían a tres puntos de los primeros en la tabla.

“Es una posibilidad en la cual vamos a buscar aprovechar, sabemos que son complicados todos los partidos, no menospreciamos a nadie, somos conscientes, nosotros haciendo un buen partido y sacando un buen resultado estaríamos dentro de una posibilidad grande, de inclusive alcanzar algo más”, dijo Tuca Ferretti.

Además hizo hincapié en la importancia de seguir sumando puntos en cada partido, no importando el marcador, pues de ellos mismos depende estar en Liguilla.

“Si seguimos sumando puntos, para poder estar dentro de la Liguilla, estar en el repechaje ahorita está en nuestras manos, estar en la liguilla depende de nosotros, y es lo que nosotros vamos a buscar”, mencionó Ricardo Ferretti.

También señaló que el partido ante los Gallos Blancos en el Estadio Corregidora no lo ve como un duelo de Liguilla, declaró que todos los equipos son iguales, ya que juegan 11 contra 11.

“Para mí el más importante es Querétaro mi mentalidad es que no menosprecio a nadie, para mí estamos parejos, somos 11 contra 11, decir que vamos a jugar como una liguilla es valorar demasiado una cosa que no debe de ser, siempre he dicho la Fecha 1 y la 17 es igual, son tres puntos en disputa”, señaló el timonel de Cruz Azul.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: CHRISTIAN TABÓ RECUPERADO Y LISTO PARA JUGAR TRAS PARÓN POR FECHA FIFA