Ramiro Funes Mori podría estar jugando su último torneo con el Cruz Azul, pues su contrato terminará este verano y tendría la intención de regresar al River Plate.

De acuerdo con diversos reportes, la Máquina quiere renovarle su contrato, pero sin ninguna mejora económica, por lo que el Mellizo preferiría regresar a su natal Argentina.

La decisión ya estaría tomada. Desde inicios de año, habría sido contactado por el presidente Jorge Brito y el director deportivo Enzo Francescoli, para que el próximo semestre se una al equipo dirigido por Martín Demichelis.

Los altos mandos celestes, el presidente Víctor Velázquez y el director deportivo Oscar Pérez, tienen mucho trabajo por hacer, pues los contratos de varios jugadores expirarán al término del Clausura 2023.

Julio César Domínguez y Jesús Corona son dos referentes del equipo, uno debutó en 2006 y otro llegó en 2009.

El 'Cata' deja su futuro en manos de la directiva, él quiere seguir, pero si no lo renuevan se iría a otro club: “No me quiero adelantar, pero si no toman la mejor decisión estoy abierto para otras cosas”, contó en una conferencia.

Mientras que 'Chuy' desea seguir defendiendo el arco de los cementeros: “Me siento bien físicamente y quiero jugar un año más aquí. Mi deseo es retirarme en este club", dijo a la prensa.

Alonso Escoboza, Joaquín Martínez, Michael Estrada y Gonzalo Carneiro también tienen un futuro incierto, especialmente los dos últimos, pues el Cruz Azul tendrá que liberar plazas de Jugadores No Formados en México (NFM) para poder contratar a extranjeros.

Los jugadores que tiene contrato pero han dejado dudas

También están los casos de Iván Morales, Rafael Baca y Christian Tabó, quienes aún tienen varios meses o años de contrato, pero no han convencido a los directivos y aficionados, por lo que podrían cambiar de equipo para el Apertura 2023.

De hecho, el 'Tanque' no entraba en planes para el Clausura 2023. El exentrenador Raúl Gutiérrez no lo tenía contemplado, pero se tuvo que reincorporar al equipo porque no le encontraron acomodo.

El delantero chileno sabe que tiene que meter goles para quedarse: "Creo que la directiva ha sido clara conmigo, he platicado con ellos. Estuve casi por salir del club, se me dio la confianza, estoy aquí peleándola. Queremos platicar bien, queremos hacer las cosas bien", dijo tras el juego contra Atlético de San Luis.

Rafael Baca no ha tenido la regularidad deseada en el presente torneo, solo ha participado en cinco juegos y no tiene una buena relación con los aficionados, pues siempre que está en la cancha es abucheado.

Christian Tabó tampoco ha cumplido con las expectativas, sus lesiones no le han permitido afianzarse en el Cruz Azul.

De igual manera, se decía que el contrato de Ignacio Rivero terminaba en el verano de 2023, pero en realidad finaliza en el de 2024. El jugador uruguayo es uno de los emblemas de la institución y sí lo piensan renovar.

