Cruz Azul ya se prepara para una nueva temporada tras el gran fracaso que tuvo en el Clausura 2023. Ahora para esta nueva campaña Ricardo ‘Tuca’ Ferretti buscará llevar a la Máquina a un nuevo campeonato en su primer torneo completo al mando del equipo.

A pesar de que el Cruz Azul ha sido uno de los equipos más activos durante la temporada baja, existen algunos rumores que aseguran que el Tuca no está contento con las decisiones de la directiva e incluso se habla de una renuncia del entrenador.

Ante estos rumores, Óscar ‘Conejo’ Pérez ha decidido responder asegurando que no han tenido problemas con el experimentado entrenador y aunque estas siguientes semanas serán complicadas, tanto el DT como la directiva están enfocadas en sacar los mejores resultados.

"No, no, no... para nada, al contrario, hoy más que nunca el cuerpo técnico está muy enfocado en lo que viene, un inicio difícil, un inicio donde no vamos a tener muchos seleccionados, la directiva lo sabe, no hay problema de eso. Estamos muy enfocados en el inicio de torneo, acomodar las piezas para encarar estos primeros tres juegos sin mucha gente que tiene calidad y que es importante para el club", expresó el exfutbolista para TUDN.

De la misma forma aseguró que “todo lo que ha llegado ha sido hablado en todas las partes”, dando a entender que ni el tuca ni la directiva han impuesto jugadores de cara al Apertura 2023.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NICOLÁS FREIRE ESTÁ CERCA DE CONCRETAR FICHAJE CON CRUZ AZUL