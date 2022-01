Boca Juniors no le puso las cosas sencillas a Cruz Azul cuando buscó hacerse con los servicios de Cristian Pavon, pero ahora son los Xeneizes quienes tocaron nuevamente la puerta celeste.

Según medios argentinos, Guillermo Fernández, quien recibió un permiso especial de la Máquina para viajar a Argentina y atender problemas personales, habría alcanzado un acuerdo de palabra con Boca Juniors, dando luz verde a que los bosteros arreglen su salida con Cruz Azul.

Para ello, el cuadro de Buenos Aires puso en la mesa nuevamente a Cristian Pavon, quien incluso recibió un ultimátum del cuadro boquense para que arregle su salida del club, o de lo contrario irá a la congeladora durante los últimos cinco meses de su contrato.

Sin embargo, en Cruz Azul las cosas pasan por otro orden. El sábado tras la victoria en casa ante los Bravos de Juárez, Juan Máximo Reynoso, timonel de Cruz Azul, fue claro y contundente al señalar que espera el regreso de ‘Pol’ Fernández para cumplir su contrato, por lo que los celestes no tienen intención de liberarlo antes de junio cuando vence su contrato.

“Cuando uno habla cosas de frente y somos caballeros, no veo ninguna chance de que vaya a Boca. Él me pidió un favor, entre semana, fue bastante sincero y se le dieron las facilidades, ahora si se dan los trascendidos que tú comentas, realimente nos llevaríamos una desilusión. Lo esperamos el lunes, no este sino hasta el otro y como él nos prometió que ya no habrá otro permiso”,señaló Reynoso.

No obstante, es importante decir que aunque la Máquina ya había dado por finiquitada la opción Pavon como refuerzo, aunque la situación de Pol Fernández podría terminar por reavivar la operación. Sin embargo, la pelota ahora está en el campo de Cruz Azul y próximamente decidirán el futuro de Pol Fernández y muy probablemente el de Cristian Pavón.

