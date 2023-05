Los jugadores de Cruz Azul ya viajaron hacia Ixtapa Zihuatanejo, en donde continuarán con la pretemporada del Apertura 2023.

Ramiro Carrera, Iván Morales y Rafael Baca no realizaron el viaje, pues ya no entran en planes. La directiva celeste intentará acomodarlos en otros equipos, ya sea que los vendan, que los presten o que los usen como monedas de cambio.

Incluso, los altos mandos quieren llegar a un acuerdo con el mediocampista mexicano para rescindirle su contrato.

Los aficionados ya no quieren a Rafael Baca, siempre que mencionaban su nombre en el Estadio Azteca, lo abucheaban.

También estuvo varios años en la institución, debutó el 18 de abril de 2014, bajo las órdenes de Luis Fernando Tena.

No es un hecho que estos tres jugadores vayan a dejar al Cruz Azul, pues los podrían registrar para el próximo torneo si es que no logran negociarlos en este verano y si no cierran los fichajes esperados.

Hasta el momento, La Máquina ha anunciado cinco bajas: Michael Estrada, Gonzalo Carneiro, Joaquín Martínez, Ramiro Funes Mori y Jaiber Jiménez.

Alexis Gutiérrez podría unirse a esa lista, pues lo quieren prestar a otro club de Liga MX para que tenga minutos.

Los dirigidos por Ricardo 'Tuca' Ferretti estarán realizando trabajo en playa hasta el 10 de junio, después regresarán a la Ciudad de México.

