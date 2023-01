Cruz Azul: El fracaso del fichaje del '9' y los delanteros que deberán terminar la sequía de goles

Cruz Azul no pudo fichar a un delantero de elite en este mercado de invierno y tendrá que afrontar el Clausura 2023 con los cuatro que tiene.

El presidente Víctor Velázquez fracasó al intentar contratar a estrellas como Luis Suárez, Enner Valencia o Radamel Falcao, el primero prefirió jugar con el Gremio y los otros dos seguir con el Fenerbahce y el Rayo Vallecano, respectivamente.

El panorama del conjunto celeste es poco alentador, pues sus cuatro atacantes extranjeros registran números muy pobres.

Michael Estrada ha marcado tres goles en 13 juegos. Gonzalo Carneiro tiene tres anotaciones en 15 juegos.

Iván Morales solamente tiene un gol en 24 compromisos, razón por la que los aficionados lo han criticado fuertemente.

El chileno no entraba en los planes del equipo cementero, pero no le encontraron comodo y no le convenía rescindirle el contrato.

Augusto Lotti todavía no celebra un gol con La Máquina, llegó hace apenas unos meses y no ha tenido la regularidad deseada, jugó 26 minutos ante Monterrey y 32 contra Necaxa.

Tomando en cuenta los números de estos cuatro jugadores (7 goles en 2 mil 105 minutos), se podría decir que marcan cada 300 minutos, es decir, cada tres partidos y medio, aproximadamente.

El equipo dirigido por Raúl 'Potro' Gutiérrez está en el penúltimo lugar de la tabla general, con solo 1 punto, el cual rescató en su visita a Tijuana.

Su delantera ha dejado mucho qué desear. Ha marcado tres goles en el mismo número de juegos, uno de Charly Rodríguez, otro de Uriel Antuna y un autogol de Germán Berterame.

Cruz Azul descansó el fin de semana pasado porque reprogramaron el juego contra Querétaro y volverá a la actividad el sábado ante Tigres.

