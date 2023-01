cruz-azul-festeja-a-chuy-corona-y-entrena-para-amistoso-contra-atlante

Cruz Azul no verá actividad en el marco de la Jornada 4, puesto partido que tiene frente a Querétaro fue pospuesto para el próximo 29 de marzo. Sin embargo, el cuadro de Raúl Gutiérrez no deja de entrenar y se mantiene activo para no perder el ritmo para el compromiso de la quinta fecha del Clausura 2023.

Antes de comenzar con los trabajos físicos, el jugador estelar de la práctica matutina fue el portero Jesús Corona, quien llegó a los 42 años de edad y se convirtió en el jugador más veterano del balompié mexicano. El guardameta tuvo que pasar por la típica fila india que le organizaron sus compañeros como parte de su festejo.

El compromiso entre los Gallos Blancos y La Máquina fue pospuesto debido a que este 5 de marzo se cumple un año de la riña que se desató en La Corregidora cuando se enfrentaron Querétaro y Atlas. Ante los conflictos, la Liga MX sancionó al conjunto Albiazul durante un año para enfrentar todos sus partidos como local a puerta cerrada.

Por lo tanto, el partido pospuesto entre el Querétaro y Cruz Azul será el segundo encuentro que albergará dicho recinto, tras cumplir con la sanción que desafortunadamente manchó al futbol mexicano. El primer encuentro será cuando reciban a Juárez el 19 de marzo; sin embargo, al recibir a La Máquina se espera que haya buena entrada al ser uno de los cuatro equipos grandes del máximo circuito.

El maquinista Raúl Gutiérrez contó casi con todo su equipo completo, los únicos ausentes en el entrenamiento fueron Ignacio Rivero, Ramiro Funes Mori y Carlos Rotondi quienes estuvieron en terapia; sin embargo, no es nada de cuidado pues se mantienen en perfectas condiciones y podrán ser contemplados por el Potro Gutiérrez para el encuentro amistoso que disputaran mañana ante el Atlante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - POTRO GUTIÉRREZ DEFENDIÓ AL CATA DOMÍNGUEZ: 'TENÍA QUE PAGAR EL PRECIO Y LO HIZO'