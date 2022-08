Cruz Azul: Grupo de animación convocó a los celestes a no acudir al próximo partido de La Máquina

Como manera de descontento con el equipo de Cruz Azul, uno de sus propios grupos de animación, la Nación Azul a través de sus redes sociales, convocó a los seguidores celestes que no asistan el próximo sábado al Estadio Azteca cuando La Máquina reciba a Querétaro.

"NO VAYAMOS AL ESTADIO Incluso tengas abono, sólo por este sábado, que no haya un alma en la grada del AZTECA. No se trata de abandonar al equipo, se trata de darle la espalda a la directiva que DESTRUYÓ al Campeón de la 9na", escribió la Nación Azul en sus redes sociales.

Y es que a pesar de estar enojados por los la mala racha que atraviesa el conjunto de La Noria, el grupo de animación hizo hincapié en que la actual directiva comandada por Víctor Velázquez destruyó a aquel equipo que hizo historia comandado por Juan Reynoso y que logró terminar con la larga sequía de más de 24 años sin levantar un título.

NO VAYAMOS AL ESTADIO Incluso tengas abono, sólo por este sábado, que no haya un alma en la grada del Azteca. No se trata de abandonar al equipo, se trata de darle la espalda a la directiva que DESTRUYÓ al Campeón de la 9na. UN PARTIDO, NO VAYAS.#CruzAzul — NACIÓN AZUL® (@_NacionAzul) August 22, 2022

Por lo tanto, en el marco de la Jornada 11 encuentro en el que se verán las caras los dos equipos que se encuentran en el fondo de la tabla, la Nación Azul no se hará presente en el Coloso de Santa Úrsula por esta ocasión.

Sin embargo, entre los comentarios de dicha publicación, algunos aficionados comentaron que lo correcto sería que abandonaran al equipo lo que resta del Apertura 2022, por lo que la misma Nación Azul aseguró que es parte de la estrategia, pero tienen que ir poco a poco.

