Cruz Azul: Jesús Corona da casi por hecho que renovará con La Máquina

La permanencia de Jesús Corona como portero de Cruz Azul está prácticamente asegurada. El capitán de La Máquina dejó saber que su renovación con el club es casi un hecho y expresó sus deseos por continuar enfundado en este uniforme.

"Bien. Muy bien. Física y futbolísticamente me siento bien. En cuanto a negociaciones vamos por buen camino, seguimos con las pláticas y creo que terminaremos bien. Me veo en Cruz Azul. Es importante que ellos tuvieron el interés; no solamente ahora, después del título, sino que desde que llegó Álvaro Dávila", declaró para Fox Sports.

Y aunque destacó la influencia que Dávila tuvo en su continuidad, también dejó saber que su técnico Juan Reynoso lo quería mantener en su plantilla y este fue un impulso para continuar en el proyecto que tiene el conjunto celeste.

"ME VEO EN CRUZ AZUL, ÁLVARO DÁVILA ME MOSTRÓ ESE INTERÉS DE QUE PERMANECIERA EN SU PROYECTO" #LUPenCasa ¿Qué sigue para Jesús Corona tras el título de Cruz Azul? @guzmanjuegue, @alexblanco23, @ruubenrod, @RafaMLOficial, @YayoDelaTorreM & @FABIANESTAY10 pic.twitter.com/UBfOmhAMBN — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 12, 2021

"Él me mostró el interés de que permaneciera en su proyecto. Juan Reynoso también me mostró su interés, que yo era uno de los jugadores que quería que permaneciera en este proyecto junto a él. Eso fue algo motivante, saber que había interés de parte de la directiva, del cuerpo técnico", expresó.

Por otra parte, aseguró que ya le dieron ‘vuelta a la página’ que escribieron al ganar su anhelado campeonato, por lo que ahora están concentrados en las competencias que les esperan para seguir cosechando triunfos.

“Fue importante culminar con esta liga, después de tanto tiempo, trabajo y dedicación. Ahora simplemente hay que dar vuelta la página, tuvimos un buen capítulo, lo cerramos de buena manera y toca pensar en cerrar las negociaciones, llegar a buen puerto y trabajar en lo que viene: el Campeón de Campeones, prepararnos para la Liga”, dijo.

