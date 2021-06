Cruz Azul: Jesús Corona quiere retirarse en La Máquina, aseguró Jaime Ordiales

Jesús Corona no saldrá de Cruz Azul después de haber conseguido la novena estrella y de hecho quiere retirarse en la institución, aseguró Jaime Ordiales, directror deportivo de La Máquina, quien también reveló que ya se trabaja en la renovación del portero.

“Chuy siempre dijo que quiere quedarse; nos lo dijo a todos, también a Álvaro (Dávila). Lo importante es la continuidad; si por mí fuera, que Chuy se quede por lo menos un año y ojalá que sean más tiempo, pero Álvaro es quien negocia con él y con Pablo Aguilar, creo que desde enero. Una vez me dijo Chuy que le gustaría renovar y finalizar su carrera en Cruz Azul. No creo que haya problema para que sigan los dos. Llegaremos a un arreglo", declaró Ordiales en entrevista para ESPN.

Para el directivo, la edad de Corona no es un impedimento para seguir y recordó que él se retiró a los 40 años.

“La edad de Chuy no importa. Yo me retiré a los 40 y siempre he pensado que hay jugadores que pueden ser longevos. Chuy ha tenido una de sus mejores temporadas en su carrera”, comentó.

Ahora, la misión de Ordiales será mantener la plantilla del equipo Campeón, aunque de momento ya salió Elías Hernández rumbo a León.

"Los jugadores con sus representantes normalmente manejan la posibilidad de no renovar, de aguantar más, de esperar, y a veces eso complica cuando se piensa en retenerlos a mediano y largo plazo”, señaló.

