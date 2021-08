Cruz Azul: Juan Reynoso confesó que ante San Luis ofreció su peor exhibición

El empate sin goles ante el Atlético de San Luis dejó con mal sabor de boca a todo el entorno del Cruz Azul y el técnico Juan Reynoso admitió que ante el conjunto potosino, La Máquina ofreció su peor exhibición en los siete meses en los que el ha estado al frente del equipo.

"Hoy fue un mal partido, no tengo empacho en decirlo, creo que en siete meses ha sido nuestro peor juego, pero también sería de mi parte egoísta e irrespetuoso decir que fue porque dejamos de hacer cosas; tuvimos un gran rival que mereció más. Seba (Jurado) nos metió ese puntito porque realmente pudieron ser uno o dos goles en contra", declaró el timonel en conferencia de prensa.

Sin embargo, el técnico peruano se mostró optimista y aseguró que Cruz Azul luchará por el Bicampeonato, pues argumentó que la irregularidad en lo que va de la presente campaña es producto de tener muchos jugadores seleccionados, algo que ha provocado no tener a su equipo completo.

"La intención es esa y no me queda ninguna duda que la vamos a pelear y el quipo va a mostrar su mejor impresión. En este arranque hemos tenido muy buenos momentos, también como de los otros, esto es futbol, no son robots los jugadores, y al no ser robots, es muy difícil que la curva de rendimiento sea una meseta.

"Estamos pagando el precio de tener tantos jugadores seleccionados y de calidad que no nos ha permitido juntarnos", comentó Reynoso.

