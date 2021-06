Cruz Azul: Juan Reynoso, sin plantel completo para iniciar la pretemporada

Cruz Azul reporta este martes en La Noria, tras haber disfrutado de sus vacaciones luego de haber conquistado el campeonato del Guardianes 2021 y haber terminado su sequía de 23 años sin título.

Sin embargo, de cara al Apertura 2021 el estratega Juan Reynoso no contará con equipo completo, pues Jonathan Rodríguez y Yoshimar Yotún continúan participando con la Selección de Uruguay y Perú, respectivamente en la Copa América 2021.

Asimismo, tampoco arrancarán actividades Ignacio Rivero debido a que no se ha llegado a un acuerdo sobre las negociaciones del charrúa con Tijuana. Mientras que Jesús Corona, 'Shaggy' Martínez están en lista de espera para renovar su permanencia dentro de la institución celeste. El contrato de ambos futbolistas expira el próximo 30 de junio.

Por su parte, Pablo Aguilar no viajó a México porque no había llegado a un acuerdo con el conjunto celeste y no tenía contemplado su vuelo para regresar a México. Sin embargo, el sábado pasado de último momento, el guaraní fue notificado por parte de su representarse de que alcanzó un acuerdo de palabra para que siga en el club hasta junio de 2022. Mañana firmará contrato y se reincorporará con el equipo.

Finalmente, Adrián Aldrete tampoco reportará hoy con la escuadra celeste, pues continuará en rehabilitación, tras ser sometido a una operación en su rodilla izquierda luego de que en el mes de febrero el defensor sufrió una rotura de ligamentos cuando se enfrentaron a León en la Jornada 8 del certamen anterior.

