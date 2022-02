Cruz Azul: Pablo Aguilar, hombre de ‘hierro’ para Juan Reynoso

A sus 34 años y en el último torneo de su contrato con Cruz Azul, Pablo Aguilar es el hombre de hierro de Juan Reynoso.

El guaraní está intratable futbolísticamente hablando y hoy es junto a Jesús Corona el único jugador que ha disputado todos los partidos como titular y todos los minutos del Clausura 2022.

Pablo Aguilar ha dejado plasmado que es símbolo de profesionalismo y calidad, y es que después de conseguir la tan anhelada novena su hambre de triunfo sigue intacta, algo que tiene encantado a Juan Reynoso, timonel de La Máquina, quien reveló en el arranque de torneo las intenciones que tiene el zaguero Cementero de despedirse haciendo historias

“Voy a cometer una imprudencia, hablamos en la previa de la pretemporada y en privado yo le decía que necesitaba al Pablo (Aguilar) que nos ayudó a sacar campeón al equipo, y Pablo me dijo: ‘Juan, son mis últimos seis meses en México, mis últimos seis meses en Cruz Azul y yo me quiero retirar como un grande.’ Y ahora sus actuaciones me ratifican lo que me anticipó, tiene dos partidos de crack y seguro va a seguir aportando en el nivel por la jerarquía que tiene”, dijo Juan Reynoso semanas atrás.

A pesar de la incorporación del defensor peruano Luis Abram y de la jerarquía de Julio César Domínguez como canterano de Cruz Azul, Aguilar se ha consolidado como el único intocable para Juan Máximo Reynoso, quien tiene toda su confianza depositada en el líder de la zaga.

El guaraní acumula hasta el momento cinco partidos como titular y 450 minutos en cancha defendiendo a La Máquina, números que este fin de semana se elevarán cuando enfrenten a Toluca en el Nemesio Diez.

