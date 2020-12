Cruz Azul: Pol Fernández jugaría con La Máquina el Guardianes 2021

Guillermo 'Pol Fernández volvería este semestre a Cruz Azul luego de finalizar su préstamo en Boca Juniors.

Gustavo Fernández, padre y representante de Pol, señaló que hasta este lunes lo más factible es que su hijo vuelva a vestirse de azul celeste, pues la oferta que esperan del Celta de Vigo no ha llegado y parece que no llegará, pues el cuadro gallego no tiene contemplado al mediocampista entre sus prioridades.

Es importante decir que La Máquina no está interesada en ceder de nueva cuenta al jugador, por lo que en caso de no llegar una oferta antes del 31 de diciembre, Fernández deberá reportar en La Noria.

Cabe mencionar que Cruz Azul regresó a la actividad este lunes. Tras unos días de vacaciones, la escuadra cementera reportó en su sede de La Noria para realizar exámenes médicos y tener su primer entrenamiento bajo el mando de Joaquín Moreno, director técnico interino del club.

