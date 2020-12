Piojo Herrera: 'Cruz Azul es un equipo atractivo, ¿cómo decirle que no?''

Luego de ser destituido como técnico del América, Miguel Herrera ya piensa en su futuro, y aunque reveló que hasta el momento no tiene ninguna oferta atractiva para dirigir, reconoció que le gustaría llegar al Cruz Azul, ya que lo considera un equipo muy atractivo.

“No me ha hablado nadie, vamos a esperar a ver qué es lo que sigue, estoy tranquilo, no hay prisa, estoy disfrutando a la familia si llega una buena propuesta en lo deportivo, en lo económico y que nos llene a ambas partes, pues le daremos para adelante y si no pues seguiremos analizando lo que sigue.

"Sí por supuesto (le gustaría dirigir al Cruz Azul) es un equipo muy atractivo, ¿cómo decirle que no?”, declaró en charla con RÉCORD.

El Piojo ha sido el verdugo de La Máquina, pues en los torneos Clausura 2013 y Apertura 2018 los enfrentó en la Final mientras dirigía al América, en ambas ocasiones logró quedarse con el título para colocarlo en las vitrinas de los de Coapa.

