Miguel Herrera sobre su salida de América: 'Lo extracancha fue un pretexto'

A un par de días de su salida del banquillo del América, Miguel Herrera habló al respecto indicando que el conato de bronca con un asistente de LAFC en la Semifinal de la Concachampions fue sólo un pretexto para su destitución tras la pronta eliminación de las Águilas en la justa norteamericana.

“Lo extracancha fue un pretexto. No puedo decir que fue lo extracancha porque sinceramente lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada", aseguró el Piojo en entrevista con ESPN.

"Yo iba con el técnico de LAFC cuando el auxiliar se acerca gritando y me volteé para explicarle que iba a calmar a la gente; yo estaba tranquilo y de repente me jaló el pelo y pues si, te descontrolas un poco pero luego luego reaccioné y dije 'no me puedo equivocar'.

A lo mejor en otras épocas me hubiera volteado y le hubiera puesto un golpe o hubiera hecho algo. Son cosas de segundos. Me parece que es parte de mi pasión. Soy pasional, no voy a cambiar de la noche a la mañana y no voy a cambiar porque eso refleja a mis equipos: la pasión y la determinación que yo siempre he mostrado, y sí, debo de ser mesurado", explicó y defendió Herrera.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA: SE DESPIDIÓ DEL PIOJO HERRERA CON EMOTIVO VIDEO

Respecto a su contacto con la directiva, el Piojo reveló que no hubo más que buenos tratos en su destitución, en la cual si bien dice no estar de acuerdo, acepta que no se consiguieron ciertos objetivos.

"Me llamaron y se tomó la decisión que quedara separado del Club América. Las determinaciones se toman en un momento; no estoy de acuerdo, me molesta, sí, pero hay que aceptarlo. Santiago Baños se portó muy bien conmigo más allá de la amistad que tenemos, trató de siempre apoyarme. Desafortunadamente no se consiguieron los objetivos que la gente quería y ellos tomaron la decisión", sentenció.