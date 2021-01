Cruz Azul: Pol Fernández reiteró que se queda en México; agradeció el interés por él en Argentina

Hace unos días el técnico Juan Reynoso confirmó que Guillermo 'Pol' Fernández se queda en Cruz Azul, y este día el mismo jugador aseguró para medios de comunicación en Argentina que defenderá la casaca cementera en el Guardianes 2021.

A través de un Instagram Live con TNT Sports Argentina, el mediocampista reconoció y agradeció el interés de River Plate, San Lorenzo y Racing Club por querer contratarlo, pero decidió quedarse en México, donde volverá a jugar con La Máquina.

"Son tres clubes grandes del fUtbol argentino y que se fijen en uno me genera mucha alegría, pero como bien dije hace un tiempo en un comunicado, no voy a seguir mi carrera en el país. Se dudó de mi palabra y me duele. Pero la gente que me conoce sabe cómo pienso y cómo actúo".

POL FERNÁNDEZ LE DIJO NO A RIVER, RACING Y SAN LORENZO En un mano a mano exclusivo con #TNTSports, el mediocampista confirmó que se quedará en el Cruz Azul pic.twitter.com/NmU06OENQb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 27, 2021

"Quiero agradecerles públicamente a River, San Lorenzo y Racing, pero me voy a quedar en Cruz Azul", mencionó el argentino Pol Fernández.

Por otra parte, el mediocampista de 29 años comentó que ha mantenido comunicación con el entrenador Juan Reynoso y con Álvaro Dávila, el presidente del Cruz Azul, de quienes ha recibido el apoyo en su toma de decisiones para el futuro de su carrera futbolística.

"Ellos quieren contar conmigo (Juan Reynoso y Álvaro Dávila) y yo estoy a disposición. No puedo jugar por un tiempo por unos papeles de la visa de trabajo. Cuando eso se resuelva volveré a estar a disposición y lo haré con mucha alegría tratando de ayudar desde donde me toque. Si me toca esperar, esperaré, pero quiero hacer lo mejor acá (con Cruz Azul)", apuntó.