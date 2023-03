Cruz Azul ‘pretende’ a Rafael Carioca de Tigres para reforzar la contención celeste

Ricardo Ferretti asumió hace apenas unos días la dirección técnica del Cruz Azul, solo ha dirigido un partido, pero por lo que ha visto en los entrenamientos en las instalaciones de La Noria cree que es necesario 'reforzar' la contención.

No ha dado una lista de refuerzos para el siguiente torneo, pero no es un secreto que le gusta cómo juega Rafael Carioca, quien pide tres años de contrato para renovar con los Tigres, condición que por la que podría no haber trato.

El representante del mediocampista brasileño reveló que su cliente es pretendido por el conjunto celeste, aunque también interesa a clubes de otros países.

Rafael Carioca tiene contrato hasta junio y si no renueva con los Tigres se iría gratis al termino del Clausura 2023.

Es por esto que varios jugadores del Cruz Azul tendrán que aprovechar los pocos o muchos minutos que tengan para poder ganarse la confianza de su entrenador.

Erik Lira, Rafael Baca y Alexis Gutiérrez son los que tendrán que mostrarse en las próximas jornadas para que los tomen en cuenta para el siguiente torneo.

Incluso, el 'Tuca' piensa poner en la contención a Ignacio Rivero, quien desde hace varios meses se ha desempeñado como lateral o extremo por izquierda.

"Sabemos que llegó para ser contención, esa es la realidad. Si hay una necesidad, puede jugar de todo", mencionó el técnico del cuadro cementero en una entrevista con ESPN.

Ricardo Ferretti puso como ejemplo el caso de Jesús Dueñas, pues cuando los dos estuvieron en Tigres le preguntó en qué posición se sentía más cómodo, aunque también es polifuncional.

Ignacio Rivero ya está entrenando como contención, por lo que el viernes contra Mazatlán FC podría jugar en esa posición. Rodolfo Rodondi y Joaquín Martínez serían los extremos, por izquierda y derecha, respectivamente.

Erik Lira JJ: 8 JT: 8 MIN: 710 G: 0

Rafael Baca JJ: 2 JT: 2 MIN: 180 G: 0

Alexis Gutiérrez JJ: 5 JT: 3 MIN: 317 G: 0

Ignacio Rivero JJ: 8 JT: 8 MIN: 720 G: 0

