¿Cuándo y dónde ver el Real Hope vs Cruz Azul de Concachampions?

Cruz Azul ya se encuentra en República Dominicana para enfrentar el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo cementero, que llega con un impulso positivo tras sumar dos victorias consecutivas en la liga local, se prepara para medirse ante el Real Hope de Haití, conjunto que actualmente lidera su grupo después de dos jornadas disputadas.

MEXSPORT

Vicente Sánchez, quien continúa al frente del banquillo de La Máquina, buscará aprovechar este encuentro para reafirmar su capacidad y demostrar que está listo para permanecer como entrenador del equipo durante el resto de la temporada.

Sin embargo, el técnico charrúa tendrá que lidiar con algunas ausencias importantes: Erik Lira y Jorge Sánchez se quedaron en México debido a molestias físicas, mientras que el polaco Mateusz Bogus sigue en proceso de adaptación a la plantilla y tampoco estará disponible.

Fecha: Martes, 4 de febrero

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Canal de Youtube: Concachampions y TUBI

A historic moment for Real Hope as they make their Champions Cup debut! 🇭🇹



Kicking off in Round One vs. Cruz Azul! pic.twitter.com/O0iECpf22R

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) January 28, 2025