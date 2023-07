Presidente de Newell's tras fichaje de Ditta a Cruz Azul: 'No está autorizado para jugar'

Cruz Azul hizo oficial la llegada de Willer Ditta el 6 de julio, pues el colombiano dejó Newell's Old Boys para probarse en la Liga MX, sin embargo, el conjunto argentino no tomó de buena forma la salida del jugador de 25 años, quien no ha cerrado su vínculo al 100 por ciento.

Ditta ya está entrenando con La Máquina, pero Ignacio Astore, presidente de Old Boys, señaló que la salida de Willer no ha sido firmada y que, por lo tanto, él no puede tener actividad con ningún otro equipo, y que lucharán para que Cruz Azul pague el traspaso de Ditta.

¡Ya es oficial! ¡Llega una muralla colombiana a la defensa celeste! Willer Ditta es jugador de Cruz Azul. #AzulDePorVida pic.twitter.com/hobSJ276EK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 7, 2023

“Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell's no tiene contrato firmado. Willer Ditta todavía no está autorizado a jugar con otro equipo. Nosotros defendemos la plata de nuestra institución. Cuando tengamos definido el número lo daremos a conocer”, señaló Astore para Ovación.

Ditta aún tiene vínculo contractual con Newell's y está vinculado al equipo hasta diciembre de 2025, por lo que La Máquina deberá pagar el fichaje del jugador para poder contar con él en el Apertura 2023, y de momento ni el jugador ni La Máquina han dado algún comentario de dicha situación.

