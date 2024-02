Erik Lira revela lo que ocurrió en el vestidor de Cruz Azul tras el histórico 7-0 vs América

Erik Lira, jugador de Cruz Azul, se sinceró y reveló lo que se vivió al interior del vestidor de La Máquina tras la histórica derrota 7-0 contra el América en el Apertura 2022.

En una plática con Yosgart Gutiérrez durante el podcast el RePortero, Lira contó que el equipo llegó con "dudas" al partido debido al buen momento que vivían las Águilas y a que no existía una buena relación entre los jugadores y Juan Reynoso, entrenador celeste en ese entonces.

“Esos partidos tienen un toque especial. Nosotros veníamos de una seguidilla de partidos en donde veníamos mal y la relación del equipo con el cuerpo técnico no venía siendo buena. Llegamos con dudas al partido, América estaba volando", explicó.

Además, el mediocampista señaló que la primera impresión del equipo tras ir perdiendo 3-0 al descanso fue no permitir más goles, pero Reynoso tomó otra postura, lo que sorpendió a los jugadores, quienes, incluso, lo "desobedecieron".

“Inicié en la banca, ingresé al minuto 35 por lesión de Funes Mori, entro, empatamos, 1-1, van al VAR y lo anulan. Última jugada del primer tiempo, expulsan a Rafa Baca, gol de tiro libre y luego el 3-0 al medio tiempo. Llegamos al vestidor diciendo que no nos hacían más goles.

“Para mí, su error (de Juan Reynoso) fue decirnos que metiéramos un gol y nos metíamos al juego, hizo cambios ofensivos con uno menos, metió dos ‘9′, estaba muy raro todo.

“Entre nosotros nos juntamos y dijimos 'no, nos meten más goles'. Lo hicimos por nosotros mismos y desafortunadamente cayeron el cuarto, quinto, sexto y séptimo; termina el juego y estaba desecho. Compañeros extranjeros decían que iban a tomar un vuelo y ya no regresar…fue algo extraordinario, que no fácilmente pasa tampoco; se habló fuerte dentro del vestidor, sabíamos que esto no podría nuevamente a pasar, siendo un parteaguas hasta el día de hoy”, agregó.

