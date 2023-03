En los últimos días el rumor del interés por Erik Lira de equipos de la Serie A ha ido incrementando y ahora el jugador de Cruz Azul habló por primera vez al respecto y manda un mensaje de optimismo, pues confía en que se hará realidad

“Todos tenemos el sueño de Europa. Creo que todos los jugadores quieren dar el salto y como repito, ahorita es un rumor y yo quisiera que fuera una realidad, yo quiero que sea una realidad”, sentenció el mediocampista en entrevista con TUDN.

Así mismo, confesó que le ha servido la comunicación con su excompañero en Pumas, Johan Vásquez, quien le ha dado los consejos para que pueda emigrar al futbol europeo tras su experiencia en Cremonese y Genoa.

“He hablado mucho con Johan Vásquez, con el que compartí mucho y me llevo muy bien, y me decía que no es tan fácil el salto, que no es ‘ya estoy listo’; es ir allá y allá no eres el refuerzo estrella que te tratan bien, aquí tienes que trabajar el doble, entonces yo hablo con él, me dice que la Selección es una vitrina importante y yo estoy trabajando para estar en la Selección”, acotó.

La Serie A se está interesando cada vez más en Erik Lira pues es seguido por el Udinese desde principios de año. Pero no es el único equipo interesado, ya que de acuerdo con información que se maneja en medios italianos, también la Fiorentina sigue de cerca el accionar del jugador de Cruz Azul.

