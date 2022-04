Escobar recordó su gol de tijera vs Pumas: 'No dormí esa noche, me la pasé viendo el gol'

En la víspera de enfrentar a Pumas en el primer capítulo de la Semifinal de Ida de la Concachampions, Juan Escobar, quien fue verdugo de los universitarios con un espectacular gol en la Fecha 10 del torneo regular, aseguró que pretende mantener el ritmo goleador.

"Siempre quieres meter goles, no importa dónde juegues (posición), ahorita se está dando y espero que siga así, ojalá que todos los goles que meta le den triunfos al equipo", aseguró en exclusiva a RÉCORD.

“Estoy muy contento, un jugador siempre quiere estar así en buen nivel y que le salgan las cosas. Siempre trato de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido y se le está dando un poquito, pero espero seguir así”, agregó.

La Máquina y los cementeros se volverán a ver las caras en una instancia final y a nivel internacional luego de varias semanas de haberse enfrentado en la Liga; sin embargo, el defensor guaraní aún recuerda con asombro el golazo de tijera que marcó para vencer a los del Pedregal.

“Ya sabía que el centro venía medio pasado, conociendo a los compañeros, sabes a dónde van a tirar la pelota y pensé en muchas cosas antes de rematar. Gracias a Dios la agarré bien y salió un golazo, no dormí esa noche porque me la pasé viendo el gol y no lo creí. Todas las veces que lo hice en los entrenamientos casi me rompo la espalda y justo en ese partido (vs Pumas) entró increíble la verdad", recordó entre risas.

Por otra parte, Juan Escobar habló de la responsabilidad que ha adquirido como uno de los líderes del plantel cementero.

"Trato de dar lo mejor de mí en la cancha, hablar con los compañeros, intento ser la voz de mando allá atrás (defensa), eso es algo que se gana poco a poco con la experiencia de los partidos y de a poco voy juntando eso", concluyó.

