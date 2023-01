Raúl Gutiérrez comparó la polémica de la 'narcofiesta' de Julio César Domínguez con la denuncia por abuso sexual a Dani Alves.

El entrenador de Cruz Azul alineó al 'Cata' en el juego de ayer contra Necaxa porque cumplió con el castigo interno, lo suspendieron dos juegos y le pusieron una multa económica.

"Eso es lo que internamente manejamos. En cuanto a lo deportivo, hoy hizo un buen partido. Es un buen futbolista que cometió una equivocación. No tiene nada que ver con lo que ha pasado. Se volvió a reverdecer por lo de Dani Alves. No tiene nada que ver un delito legal con una equivocación moral. Hay que dejarlo claro. Son dos cosas muy diferentes. Es por eso que hoy (ayer) alineó", mencionó en conferencia de prensa.

La directiva de Pumas dio de baja a Dani Alves luego de que el astro brasileño fue detenido en España y sentenciado a prisión.

Raúl Gutiérrez considera que Julio César Domínguez es uno de sus mejores defensas y que a Cruz Azul no le convenía dejarlo sin actividad por más tiempo, aunque al final perdió contra Necaxa.

"Este equipo no está para derrotas honrosas. Es un resultado negativo. No estamos contentos con la situación. Vamos a seguir insistiendo y trabajando. Creo que no es de merecer. Hay que meter goles", finalizó.

