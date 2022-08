Hermosillo criticó llegada de López de Silanes a Cruz Azul: 'Es amigo de Ordiales'

Carlos López de Silanes será nuevo Director Deportivo de Cruz Azul tras la salida de Jaime Ordiales a la Federación Mexicana de Futbol, sin embargo, su llegada no fue bien recibida por algunos exjugadores del equipo cementero.

Tal es el caso de Carlos Hermosillo, quien criticó su nombramiento y aseguró que se encuentra en dicho puesto debido a la relación que tiene con el ahora director de selecciones nacionales.

"Es gente de Ordiales. El futbol es de cuates y estamos en una Liga de cuates. El que dejó Ordiales es su amigo, él lo trajo. No es la solución, a Jaime Ordiales no lo podían ver los jugadores, es más, tenía prohibido entrar al vestidor. Yo no conozco a López de Silanes, espero que no me lo tome a mal, no sé si está preparado, pero yo creo que Cruz Azul necesita otro tipo de cosas. No eso de 'te dejo porque yo me voy a la Selección', porque además nadie dice nada, lo triste de nuestro futbol es que nadie dice nada.

"¿Por qué no nos vamos al historial de Ordiales, por qué equipos ha pasado y qué ha logrado? Lo digo con todo respeto para Jaime, que lo conozco desde que jugaba futbol, pero la realidad es que los resultados no son los mejores", comentó en entrevista con Marca Claro.

Carlos López de Silanez llegó a la directiva de Cruz Azul, por lo que se hará cargo de las labores que tenía Jaime Ordiales, quien fue nombrado hace un par de semanas como director de Selecciones Nacionales, reemplazando a Gerardo Torrado.

