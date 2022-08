Pumas: Andrés Lillini se mantendrá al frente del equipo pese a resultados negativos

La aventura de Andrés Lillini con Pumas aún no termina. Contrario a los rumores que se regaron como pólvora en redes sociales, el técnico argentino sigue firme en el timón de Universidad en busca de revertir el bache en el que se ha sumido en conjunto del Pedregal.

El cambio que sí sucederá de inmediato, para el partido del domingo ante Santos en Ciudad Universitaria, es una sacudida al once estelar, luego de que a pesar del brillo de los refuerzos varios no han rendido lo esperado y otros veteranos tampoco.

Pumas volverá a la base que le dio lustro en los últimos dos años: recuperar la fuerza de cantera y los juveniles que venían en ascenso, apuntalados con los extranjeros de mayor jerarquía.

Pumas Aún no se marcha Andrés Lillini. La presión sube, pero en Universidad no tomarán decisiones intempestivas. Me sorprende lo rápido que olvida la facción radical que este técnico fue la clave para encumbrarse en momentos más oscuros.@record_mexico — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) August 19, 2022

La directiva de Universidad reconoce que Lillini tiene responsabilidad en las goleadas recientes, pero no tomarán decisiones intempestivas; al contrario, en el análisis reparten esa responsabilidad con el plantel, pues muchos no han estado a la alturas de las expectativas y se espera que incluso manden este mensaje público pronto, para componer el rumbo.

El vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, afirmó que pese a los malos resultados actuales el club, el técnico Andrés Lillini tiene la confianza y a largo plazo.

'La confianza en Andrés Lillini no es a corto plazo, es a largo plazo', al tiempo que añadió: 'No me espanta la palabra crisis. Estar en crisis es parte de los retos que nos tiene la vida. Hoy estamos en alarma y descontentos'.

OFICIAL: LILLINI SE QUEDA EN PUMAS Miguel Mejía Barón salió a dar conferencia de prensa urgente tras los malos resultados de Pumas. Se ratificó a Lillini como DT del equipo. "Es una decisión total de la directiva" #FSRadioMX pic.twitter.com/5AhagNQmaI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 19, 2022

Respecto a la afición auriazul, el directivo pidió su apoyo para salir del mal paso y darle alegrías: 'Ojalá la afición nos acompañe en la angustia, pero nos tenga confianza. Estamos con la ilusión de darle alegría a la gente universitaria'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL HERRERA: 'EL CLÁSICO NACIONAL ES MÁS IMPORTANTE, PERO EL REGIO ES MÁS ATRACTIVO'